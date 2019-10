Viorica Dăncilă îl provoacă pe șeful statului: ”Îl chem în fața românilor pe candidatul Iohannis la o confruntare unu la unu” (VIDEO)

Liderul PSD Viorica Dăncilă i-a lansat, marți, președintelui Klaus Iohannis provocarea de a participa la o confruntare unu la unu.

Prezidențiabilul PSD și încă premierul României l-a acuzat pe șeful statului de iresponsabilitate pentru că a dărâmat guvernul PSD ”fără a exista o soluție de înlocuire”

„Când vine vorba de guvernarea țării, Klaus Iohannis eșuează pe toată linia. Pentru dărâmarea acestui guvern fără a exista o soluție de înlocuire și lipsa de responsabilitate arătată în ultima periodă, îl chem în fața românilor pe candidatul Iohannis la o confruntare unu la unu”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.