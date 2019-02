Viorica Dăncilă și vicepreședintele SUA au avut o convorbire telefonică. Mike Pence a promis că va vizita România în prima jumătate a anului

Premierul Viorica Dăncilă a avut o convorbire telefonică cu vicepreședintele SUA, Mike Pence, joi seara.

Conversația a durat 20 de minute, iar printre lucrurile discutate de cei doi au fost președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene deținută de România și parteneriatul strategic dintre SUA și România.

Astfel, vicepreședintele Statelor Unite i-a spus Vioricăi Dăncilă că apreciază felul în care țara noastră prezidează Consiliul Uniunii Europene.

În urma discuțiilor, Mike Pence a spus că va veni în vizită în țara noastră.

"L-am invitat pe vicepreşedintele Pence în România şi domnia sa a promis că va efectua această vizită în prima jumătate a anului", a declarat Dăncilă, la Antena 3.

Cei doi au discutat și despre parteneriatul strategic pe care cele două țări îl au împreună.

”Great discussion with Vice-president Mike Pence @VP on strengthening the Strategic Partnership and on deepening the economic and security dimensions of our cooperation”, a scris premierul, pe Twitter.