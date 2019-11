Dăncilă, la cumpărături în piața din Pâncota. Răspunsul ei, când un bărbat a întrebat-o de ce până acum nu s-a aflat printre oameni (VIDEO)

Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidențiale, a ajuns sâmbătă în piaţa agroalimentară din localitatea Pâncota (Arad), de unde a cumpărat usturoi, busuioc şi mere.

La un moment dat, a fost ușor pusă în dificultate de un bărbat, care a întrebat-o de ce abia acum, în campanie, s-a gândit să se plimbe printre oameni.

Când cumpăra fructele, un bărbat a întrebat-o: „De ce ani de zile nu aţi venit printre oameni?”.

Dăncilă i-a răspuns invocându-l pe unul dintre contracandidații săi, președintele Klaus Iohannis: „Nicio problemă, întrebaţi-l pe domnul preşedinte de ce nu vine. Eu am fost mereu în mijlocul oamenilor”.

Ea și-a continuat apoi plimbarea prin piață.

Campania electorală a purtat-o zilele acestea pe Viorica Dăncilă și în localitatea Bucium, din județul Sălaj. Acolo, un bărbat a refuzat să-și facă o fotografie cu ea. (Detalii AICI)

Video: Arad24net

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.