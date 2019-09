Viorica Dăncilă: 'Deblocăm plata salariilor angajaților din Ministerul Mediului, Energiei și pentru Relația cu Parlamentul' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, deblocarea salariiloe angajaților din Ministerul Mediului, Energiei și pentru Relația cu Parlamentul. Asta în codițiile în care mii de angajați ai acestor institușii nu și-au primit banii din cauza haosului provocat de ieșirea ALDE de la guvernare.

”Vom debloca plata salariilor angajaților din Ministerul Mediului, Energiei și pentru Relația cu Parlamentul, precum și din instituțiile subordonate. Resping ferm abordarea domnului președinte Iohannis, având în vedere că oamenii sunt cei care au de suferit din cauza jocului electoral.

Cetățenii ne-au acordat votul pentru a găsi soluții la problemele lor și nu pentru a asista la tactici de campanie, fundamentate pe interese politice. Guvernul își va continua cu aceeași determinare activitatea. Nu avem timp de pierdut cu polemici politice”, a declarat Viorica Dăncilă la începutul ședinței de Guvern.

