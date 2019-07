Decalogul Vioricăi Dăncilă. Premierul a făcut inventarul măsurilor luate după tragedia de la Caracal: 'Ne doare incapacitatea celor care ar fi trebuit să acționeze/ Declar război împotriva criminalităţii'

Premierul Viorica Dăncilă a ieşit miercuri seară într-o conferinţă de presă în care a făcut bilanţul celor 5 zile care au trecut de la tragedia din Caracal şi a prezentat cele 10 măsuri luate deja pentru repararea unui sistem care s-a dovedit incapabil să acţioneze.

"Se împlinesc 5 zile de când vestea cutremurătoare a tragediei din Caracal ne-a lovit. Din păcate nu putem da timpul înapoi iar cuvintele nu sunt de ajuns pentru a vorbi despre durerea părinţilor. România trebuie să depăşească foarte repede această criză instituţiilor reponsabile de siguranţa cetăţenilor", a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul a anunţat că declară război împotriva criminalităţii şi a anunţat că vor fi luate cele mai dure măsuri posibile pentru a se lupta împotriva infractorilor.

"Revolta oamenilor din aceste zile este justificată însă românii nu trebuie să se teamă pentru că țara noastră nu aparține violatorilor, pedofililor și traficanților de persoană.

Fără milă, menajamente în lupta împotriva cirminalității. Problemele nu sunt de ieri de azi. A existat o concentrare excesivă împotriva corupției. Solicit clasei politice și factorilor responsabili să se implice în războiul împotreiva criminalității. Nu mai este vorba de a fi oameni politici, ci de a fi oameni", a arătat premierul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.