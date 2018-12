Viorica Dăncilă, declarații făcute sub lupa lui Klaus Iohannis: 'Mă bucur că opinia dvs. de astăzi este tocmai în această direcţie' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis prezidează, joi, ședința de Guvern de la Palatul Victoria. În prezența șefului statului, premierul Viorica Dăncilă a declarat că se bucură de faptul că preşedintele arată deschidere pentru colaborare, mai ales că România va prelua la 1 ianuarie preşedinţia Consiliului UE.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.