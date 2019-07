Viorica Dăncilă, despre controversata numire la șefia CNAS, Vasile Ciurchea, anchetat de DNA: Am considerat că e un specialist. Dacă se atestă că a încălcat legea, îl vom schimba (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat, marți, că Vasile Ciurchea este o nominalizare provizorie la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Întrebată de jurnaliști de problemele cu justiția ale acestuia, premierul a spus că știe că acesta este un profesionist, dar nu cunoaște ca acesta să fi fost trimis în judecată.

Presa a scris însă marți că Vasile Ciurchea a demisionat de la șefia CNAS la finalul lunii martie 2016, după ce a fost nominalizat într-un dosar pentru nereguli exact la licitațiile pentru cardul de sănătate, incluse în Sistemul Unic Informatizat.

“Am văzut aceste lucruri, dar am considerat că avem nevoie de un specialist. Sunt probleme, el cunoaște sistemul, foarte bine pregătit. Am cerut demisia, l-am demis pe Vulcănescu. De ce l-am numit pe Ciurchea? Da, a fost un dosar în 2012, dar nu a fost audiat, nu a fost nici o acuzație la adresa sa. Dacă va apărea cel mai mic lucru care să ateste faptul că dl Ciurchea a încălcat legea, cu siguranță îl vom schimba. Dar acum avem nevoie de un specialist. E o numire provizorie.

E o directivă UE care spune că există prezumția de nevinovăție. Trebuie să o aplicăm pentru toți. Cât timp dânsul nu e judecat, nu văd un impediment. Dacă va fi trimis în judecată, e normal să îl eliberăm din funcție. Vom vedea cum decurg lucrurile”, a spus Dăncilă.

Vasile Ciurchea era la conducerea CNAS din iunie 2014, fiind numit în funcţie prin decizie a premierului de atunci, Victor Ponta. El a mai fost preşedinte al CNAS şi din februarie 2007 până în ianuarie 2009, când a fost înlocuit de Irinel Popescu.

