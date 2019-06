Viorica Dăncilă, despre eșecul de la alegeri: Poate a greșit Liviu Dragnea, dar noi restul unde am fost?

Președintele interimar al PSD, Vioirca Dăncilă, admite că PSD a avut o abordare greșită în timpul campanieie electorale pentru alegerile europarlamentare, dar susține că social-democrații nu ar trebui să arunce întreaga vină asupra lui Liviu Dragnea, pentru că și ei erau la conducerea partidului în acel moment.

”Este foarte ușor să dăm vina pe un om sau altul. Bun, poate a greșit Liviu Dragnea, dar noi restul unde am fost? De ce nu s-a cerut o analiză, de ce nu am cerut schimbări în forurile statutare. Am vorbit și cu colegii mei și le-am spus că este esențial să înțelegem unde s-a greșit și nu ne ajută cu nimic că dăm vina pe un singur om”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit Știripesurse.ro.

Dăncilă a spus și că social-democrații nu au reușit să comunice bine în timpul campaniei.

”Spuneam că s-a vorbit foarte mult despre justiție și nu am vorbit foarte mult despre realizările guvernării noastre. Toți oponenții noștri politici și-au dorit asta, pentru că pe ei îi dezavantaja să se discute despre realizările noastre. Este și vina noastră, pentru că nu am reușit să comunicăm mai bine”, a mai spus șefa interimară a PSD.