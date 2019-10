Viorica Dăncilă susține că nu are cunoștință despre ieșirea jignitoare a lui Eugen Teodorovici la adresa reporterului B1.ro și a susținut că nu acceptă jignirile la adresa unei femei.

”Nu am văzut. Ultimul lucru pe care îl accept este să jignești o femeie. Am avut destule jigniri la adresa mea ca să pot să încurajez acest lucru. Dacă a jignit, sunt convinsă că își va cere scuze”, a declarat Viorica Dăncilă, vineri, la Palatul Parlamentului.

