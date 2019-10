Viorica Dăncilă, despre noua propunere de comisar european: ”Vreau să am o discuție cu președintele ales Comisiei. Trebuie să fie o persoană care să aibă credibilitate” (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că în ședința Comitetului Executiv al PSD de marți nu va fi luată o decizie cu privire la noua propunere de comisar european din partea României. Asta pentru că șefa PSD vrea să discute, mai întâi, cu Ursula von der Leyen, președintele desemnat al viitorului Executiv european.

„Credeți că trebuie să avem numai un singur punct pe ordinea de zi? E foarte important pentru noi comisarul european, dar vreau să am o discuție cu doamna președintele ales al Comisiei Europene. (...)

Am spus că nu vorbim despre propunerea despre comisar european. Pentru mine în primul rând e important profilul candidatului. Să fie o persoană care să aibă credibilitate, cu multă experiență. Vom discuta după ce discut cu doamna președintele ales al Comisiei Europene. Ieri am discutat cu doamna președinte de candidatul Rovana Plumb, despre modul în care s-au desfășurat lucurile. Voi discuta cu doamna președinte. Dacă e nevoie voi propune și o femeie și un bărbat. Sunt mai mulți candidați care ar putea”, a declarat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.