Viorica Dăncilă, despre rechemarea lui George Maior: 'Am primit o informare prin poșta militară pe care am avizat-o legată de rechemarea ambasadorului din SUA'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, după ședința Comitetului Executiv al PSD de la Mamaia, că a primit, în luna mai, o informare legată de rechemare a ambasadorului României în SUA George Maior. Dăncilă a subliniat că a fost vorba doar despre o informare, nu despre o decizie.

"Ca să lămurim, nu am primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului SUA George Maior acasă. Am primit pe data de 7 sau 8 mai o informare prin poșta militară pe care am avizat-o legată de rechemarea din SUA, dar nu am primit nicio decizie privind rechemare a ambasadorului SUA", a spus Dăncilă.

Amintim că premierul a negat vineri seara că ar fi primit de la fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, documentul privind rechemarea în țară a ambasadorului României în SUA, George Maior.

„Eu nu pot sa fac pierdut un document. Dacă l-aș fi primit, l-aș fi semnat în prima clipă, fără ezitare. Am dispus deja să se facă o analiză, începând de luni, privind cursul acestui document”, a spus premierul.

În acest fel, premierul Dăncilă a răspuns lui Teodor Meleşcanu care a declarat că a trimis pe 8 mai, către Viorica Dăncilă, memorandumul privind rechemarea ambasadorului României în SUA George Maior. Fostul ministru de Externe a precizat că nu prima oară când premierul „rătăceşte” documentele pe care nu şi le asumă sau pe care vrea să le respingă.

