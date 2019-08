Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că nu a primit niciun document privind rechemarea lui George Maior din funcția de ambasador al României în SUA, după ce în presă s-a vehiculat că ar exista o asemenea cerere făcută de fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu.

„Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Meleșcanu. O semnam și o trimiteam la Cotroceni, dacă primeam această solicitare. O să vorbesc cu doamna ministru Ramona Mănescu. Nu am primit niciun document pentru rechemarea lui George Maior. A fost o decizie politică la momentul acela, dar acea hârtie care trebuia trimisă la Cotroceni nu a venit”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o conferință de presă, joi, în județul Argeș.

De asemenea, ambasadorul României în SUA, George Maior, fost șef SRI, a spus săptămâna trecută că a aflat de la televizor informația că ar urma să fie rechemat din post și că nu cunoaște detalii despre această solicitare. (Detalii AICI)

