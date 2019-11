Viorica Dăncilă nu-și recunoaște înfrângerea în alegerile prezidențiale, ba chiar susține că PSD a recuperat voturile pierdute la europarlamentare și a ajuns la același număr de voturi obținute la parlametarele din 2016.

„Vreau să le mulțumesc mai ales celor care au votat cu inima, colegilor din teritoriu, primarilor, simpatizanților și militanților PSD, celor care au vrut să înlocuiască ura și dezbinarea cu unitatea și încrederea.

PSD a recâștigat încredera românilor care au votat în 2016. A recuperat voturile pe care le-am pierdut la europarlamentare: azi avem peste 3 milioane de voturi, deci numărul de la parlamentare din 2016 și care ne-au permis să intrăm la guvernare. Am toată convingerea că numărul de voturi de azi ne ajută, ne obligă și vom face tot posibilul să câștigăm localele și psrlamentarele”,a declarat Viorica Dăncilă, după ce exit-poll-urile de la urne au arătat o victorie zdrobitoare a lui Klaus Iohannis.

Ea a mai precizat că PSD va face o numărătoare paralelă a voturilor.

