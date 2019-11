Dăncilă: Într-o lună de zile o să ies cu primul discurs în limba engleză (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat că se ferește să vorbească în limba engleză de teamă să nu facă vreo greșeală. Totuși, știe engleză și va demonstra acest lucru peste o lună.

„Aproape toți presedinții de stat vorbesc în limba lor, sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate. Am tot respectul pentru cei care vorbesc engleza, franceza, germana, dar mulți au vorbit în engleaza împotriva României.

Am să vă dau exemplu discursurile din Parlamentul European, când a fost depusă rezoluția în limba engleză.

Într-o lună de zile o să ies în primul discurs în limba engleză, să lămurim și lucrul acesta”, a declarat Viorica Dăncilă.

