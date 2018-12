CULMEA RIDICOLULUI. În țara fără drumuri, premierul se laudă în Parlament cu cioturile de autostradă: ''Lot II, Iernut - Cheţani, 1,2 kilometri...'' (VIDEO)

Viorica Dăncilă a susținut un discurs în Parlament, înainte de votul pe moțiunea de cenzură. Pentru a demonstra că Opoziția acuză pe nedrept Guvernul că nu a făcut nimic, premierul s-a lăudat cu... cioturile de autostradă.

”Spuneți că nu s-a făcut nimic în privința autostrăzilor. Vă contrazice din nou realitatea. Să vă dau câteva exemple: autostrada Sebeș - Turda, lotul III - 12,5 kilometri, autostrada Sebeș - Turda, lotul IV - 16,3 kilometri, autostrada Gilău - Nădășelu - 9,7 kilometri, autostrada București - Ploiești - Nod Centură București - Nod Moara Vlăsiei și intrarea în București - 7 kilometri, autostrada Câmpia Turzii - Ogra - Târgu Mureș, lotul II - 10,1 kilometri, autostrada Câmpia Turzii - Ogra - Târgu Mureș, lotul I - 3,6 kilometri, lot II, Iernut - Cheţani - 1,2 kilometri”, a spus Dăncilă, de la tribuna Parlamentului.

