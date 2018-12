ZIUA MOȚIUNII DE CENZURĂ. Dăncilă recunoaște: Mi-a fost greu să înțeleg... (VIDEO)

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernul PSD-ALDE este discutată și votată joi în Parlament. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, de la tribuna Parlamentului, că i-a fost greu să înțeleagă logica acuzațiilor aduse de către Opoziție.

Ea a avut și un sfat pentru adversarii politici: ”vă recomand să nu mai intrați în subiecte care nu vă avantajează”.

