Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, după ce a devenit oficial președintele PSD, că va fi un drum complicat și că ”abia acum încep luptele”.

”Votul vostru mă onorează și mă responsabiliezează. Știu că nu este un drum ușor, va fi complicat, abia acum încep luptele, dar alături de noi sunt mulți oameni, milioane de români care cred în noi, mulți oameni a căror speranță este legată de PSD.

Când mi s-a propus funcția de prim-ministru m-am gândit și toți îmi spuneau să accept pentru că aș fi prima femeie prim-ministru. Atunci m-am gândit că am o dublă responsabilitate, de a duce această țară pe drumul bun, sa nu îmi dezamăgesc colegii, am o responsabilitate pentru toate femeile din România, să nu le dezamăgesc.

Am preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. A fost una de succes, în care s-a depus mult efort. Suntem cel mai pro-european partid. A fost multe cuvinte de laudă pentru România. Atunci am spus că chiar dacă este prima președinție rotativă pentru România, am arătat că putem să fim performați, că merităm aprecierea tuturor statelor membre.

Azi m-ați votat să fiu prima președinte femeie a PSD. Îmi dau seama că votul dumneavoastră este strâns legat de speranța, de implicarea tuturor pentru a readuce PSD pe primul loc în opțiunile românilor. Sunt convinsă că vom reuși”, a declarat Viorica Dăncilă.

Dacă înainte de condamnarea lui Liviu Dragnea, Dăncilă părea mai degrabă o umbră a fostului lider PSD, acum ea și-a schimbat complet atitudinea. În ultimele zile, aceasta a susținut că nu poate afirma dacă există sau nu ”statul paralel”. Iată, mai jos, însă , o imagine de la mitingul PSD din 9 iunie, când Dăncilă încă mai credea în statul paralel.

Viorica Dăncilă a fost aleasă, sâmbătă, în funcția de președinte al PSD, cu 2.828 de voturi.

Locul doi ar fi ocupat de Liviu Pleşoianu, cu 715 voturi.

De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales preşedintele executiv al partidului, cu 2463 de voturi din 3990 votanţi, iar Mihai Fifor, cu peste 2.000 de voturi, ar deveni noul secretar general PSD.

