Dăncilă, convorbire tête-à-tête cu Iohannis. Premierul a explicat subiectele discutate (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că a vorbit tête-à-tête cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile de miniștri și despre modul în care România a gestionat președinția rotativă a Consiliului UE.

”Am vorbit ieri, am motivat de ce am avut aceste propuneri. Aștept să vină cu un răspuns referitor la cele trei portofolii la care avem interimat, iar la care mandatele expiră mâine.

Am discutat cu domnul președinte despre fiecare propunere, am spus de ce am făcut aceste propuneri, faptul că-mi doresc să avem oameni cu experiență, oameni care să facă perfomanță, am discutat și despre președinția rotativă a UE, iar Iohannis și-a arătat aprecierea pentru cum a fost gestionată această președinție și a spus că în scurt timp va veni cu o decizie finală (în privința miniștrilor)”, a declarat Viorica Dăncilă.

În 29 mai, premierul Viorica Dăncilă a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniştri de la Justiţie - Ana Birchall, Fonduri Europene - Roxana Mânzatu şi de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - Natalia Intotero, dar şi pentru funcţia de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice - Titus Corlăţean.

De atunci, președintele Klaus Iohannis a transmis deja că Titus Corlățean ”n-o să fie ministru la nimic”.