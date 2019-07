Viorica Dăncilă, după discuțiile cu Maia Sandu: Vom organiza o şedinţă comună a guvernelor României şi Republicii Moldova

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, marți, în cadrul conferinței de presă comună cu prim-ministrul moldovean, Maia Sandu, că va avea loc o ședință comună a Guvernelor României și Republicii Moldova. Șefa Executivului de la București a dat asigurări că România susține parcursul european al țării vecine.

„Am transmis astăzi un mesaj ferm de încurajare a Republicii Moldova în direcţia continuării obiectivelor europene şi implementării reformelor asumate în contextul acordului de asociere cu UE. (...) Am subliniat că România va rămâne cel mai sincer susţinător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european. (...) Dorim să contribuim la implicarea mai fermă a UE în sprijinul parcursului european al Republicii Moldova, astfel încât acesta să devină ireversibil. (...) A reieşit cu claritate interesul comun pentru avansarea proiectelor bilaterale, cu accent special pe proiectele de interconectare energetică. (...) Cele două guverne vor începe să lucreze în cadrul unui grup de lucru interguvernamental, urmând să analizăm care dintre proiectele în curs de derulare necesită o atenţie imediată. (...). Rezultatul discuţiilor în cadrul grupului de lucru vor fi valorificate în contextul unei viitoare şedinţe comune a guvernelor României şi Republicii Moldova”, a subliniat premierul român.

La rândul său, premierul Maia Sandu a subliniat că pentru țara sa este de o importanță strategică implementarea proiectelor din domeniul energetic și a pus accent pe finalizarea gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău.

„Am reiterat dorinţa noastră de a aprofunda colaborarea instituţională. Am abordat oportunitatea menţinerii formatului şedinţelor comune de Guvern, care s-a dovedit a fi un instrument util pentru coordonarea proiectelor bilaterale. Un alt element de importantă strategică este implementarea proiectelor din domeniul energetic, cu accent pe finalizarea şi darea în exploatare integrală a gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău. Am reiterat interesul vital pentru finalizarea lucrărilor pe întregul şantier pe parcursul anului 2020. Am discutat de asemenea despre interconectarea liniilor electrice de înaltă tensiune, precum şi construcţiei Autostrăzii Unirii şi a podului peste Prut în regiunea oraşului Ungheni”, a spus Maia Sandu.