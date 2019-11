Viorica Dăncilă a afirmat, duminică seară, după aflarea rezultatelor exit-poll, care o dau drept calificată în finala prezidențialelor, că invită „cât mai mulți români” să i se alăture.

„Cât mai mulți români să mi se alăture. Chiar cei care acum au avut o altă alternativă. Cei care au acordat votul altor candidați sper să vină alături de noi și sper ca împreună să câștigăm alegerile prezidențiale. Votul dat astăzi arată încrederea acordată. Votul dat astăzi ne ajută să ne continuăm campania electorală. O campanie electorală în care vom veni în fața românilor, atât cu ceea ce am realizat, dar mai ales ce vrem să facem pentru ei când vom câștiga alegerile prezidențiale. Lupta noastră nu este împotriva unui partid politic. Nu vrem să eliminăm niciun partid politic, pentru că așa e democrația. Fiecare partid politic trebuie să-și spună punctul de vedere. Lupta noastră va fi, ca și până acum, pentru români, pentru România, pentru echilibru și consens, pentru unitate, pentru reprezentarea cu demnitate a României, atât în plan intern, cât și în plan extern. Sperăm ca votul dat astăzi să fie un vot care se va multiplica în turul următor, un vot care să fie dat, așa cum am spus, cu inima.

(...) Nu îmi e teamă că diaspora va răsturna acest vot. Mă bucur că s-a votat masiv în Diaspora în condiții bune, și acest lucru s-a datorat guvernării Dăncilă, care a susținut votul prin corespondență și votul în 3 zile”, a afirmat Viorica Dăncilă, după aflarea rezultatelor de la exit-poll.

