Viorica Dăncilă, după Cex-ul PSD: Am vorbit de moțiunea de cenzură. Vom asigura cvorum, dar nu vom vota (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat, joi, după comsitetul Executiv al SPD (CEx) că s-a discutat despre moțiunea de cenzură depusă de PNL, din data de 29 iunie.

“Se va asigura cvorumul, dar nu se va vota moțiunea de cenzură. A fost o decizie luat[ prin vot”, a spus liderul PSD.

