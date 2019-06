Viorica Dăncilă, după CEx-ul PSD: S-ar putea să avem mai puțin de 23% în sondaje. Important e modul în care vom acționa în perioada urmatoăre (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat că în CEx-ul de joi al PSD s-a discutat și despre sondajele de opinie, care arată că partidul de guvernământ a scăzut la un nivel istoric.

Premierul a spus că important este cum vor acționa social-democrații în perioada următoare, după eșeculd e la alegerile europralementare.

"Cei care au spus acest lucru cred ca nu au inteles foarte bine. Am spus ca in sondaje s-ar putea sa avem chiar mai putin de 23%, s-ar putea chiar 20%. Important e modul in care vom actiona in perioada urmatoare si trebuie sa invatam lectia de la alegerile europarlamentare. Vom face focus grupuri, analize in fiecare organizatie de partid, nu pentru a sanctiona pe cineva, ci pentru a putea sa ne repliem si sa luam cele mai bune decizii", a declarat Dăncilă, la finalul şedinţei CEx.