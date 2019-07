Viorica Dăncilă a declarat, luni, după discuțiile purtate cu Tăriceanu la Parlament, că nu s-a discutat despre modificările la Codurile Penale.

Despre revizuirea Constituției, Dăncilă a declarat că va fi propusă o inițiativă luni.

De asemenea, premierul a precizat că s-a mai discutat despre votul în Diaspora.

"Am văzut care este voința cetățenilor și vrem să ținem cont de votul din 26 mai", a spus Dăncilă.

"În primul rând cele două puncte pe care le-am avut la referendum. Nu am discutat despre Codul Penal. Am discutat despre cele două puncte de la Referendum, cetățenii și-au exprimat opinia prin vot și trebuie să ținem cont de acest lucru. Vom vedea dacă vom introduce și alte puncte, poate două, dar acestea sunt prioritare', a mai declarat Viorica Dăncilă.

