Viorica Dăncilă: 'Astăzi expiră interimatul lui Mihai Fifor la conducerea MAI. Klaus Iohannis să lase jocurile politice și să renunțe la blocarea Guvernului' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat în debutul ședinței de Guvern că, joi, 12 septembrie, expiră interimatul lui Mihai Fifor la conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

În acest context, Dăncilă l-a acuzat din nou pe președintele Klaus Iohannis că blochează activitatea Executivului.

”Astăzi expiră interimatul lui Mihai Fifor la conducerea Ministerului de Interne, căuia îi mulțumesc pentru modul în care s-a implicat în organizarea alegerilor și pentru toată activitatea MAI într-o perioadă marcată de foarte multe provocări.

Fac apel încă o dată către președintele Iohannis să lase deoparte jocurile politice și să renunțe la blocarea guvernului pentru a nu periclita funcționarea instituțiile statului”, a declarat Viorica Dăncilă.

