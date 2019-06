Viorica Dăncilă a absentat miercuri de la ședința de grup a senatorilor PSD, în care s-a discutat despre susținerea lui Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR.

Vineri, Dăncilă a susținut că nu a mers la discuții pentru că pur și simplu nu a anunțat-o nimeni.

”Vreau să fac o precizare. Îmi respect foarte mult colegii și colegele, pe parlamentari. Mereu am susținut că trebuie ca Parlamentul să fie respectat, pentru că e cea mai democratică instituție. Nu mi-aș fi permis niciodată să sfidez pe cineva din Parlament sau să nu fiu prezent la anumite reuniuni. Nu am fost prezentă miercuri pentru că nu am avut nicio discuție.

Nimeni nu m-a anunțat că miercuri, la 13.00, vor o întâlnire cu premierul. Cred că e de datoria mea să fac această precizare față de cei care au venit la întâlnire și au văzut că nu este premierul. Cred că a fost o mică inadvertență și nu vreau să acuz pe nimeni”, a declarat Viorica Dăncilă.

