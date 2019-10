Viorica Dăncilă, despre erorile care au dus la declinul PSD: ”S-a greșit pe comunicare. Ne-am dus pe o singură linie, cea legată de justiție” (VIDEO)

Viorica Dăncilă a vorbit marți, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre motivele pentru care PSD a pierdut alegerile europarlamentare. Încă șefa guvernului susține că social-democrații au greșit foarte mult la capitolul comunicare.

”Măsurile au fost bune și cred că mulți români îmi pot da dreptate, pentru că au fost pe multe domenii de activitate. S-a greșit pe comunicare, în primul rând. Ne-am dus pe o singură linie, cea legată de justiție, dar nu am vorbit despre măsurile pe care le-am luat, nu am vorbit de ce am făcut bun pentru români. Ne-am înțeles greșeala. La un moment dat, electoratul s-a despins de mesjaul nostru politic și astfel se explică faptul că un milion de oameni care au votat cu noi în 2016 nu au mai venit la vot, nu au votat nici cu un alt partid politic.

Eu cred că noi am fost sancționați nu pentru că nu am luat măsuri bune pentru oameni. A fost o strategie greșită din punct de vedere al comunicării, dar și din punct de vedere al organizării. Am vorbit despre acest lucru în toate județele în care am fost. (...) Prinși poate de multe ori în proiectele pe care le-au dezvoltat pentru comunitățile lor, primarii au pierdut dialogul cu oamenii. Cred că aici s-a greșit prima dată.

În ceea ce privește comunicarea, s-au lansat discuții numai pe justiție, s-a mers numai pe această linie și nu s-a mai acordat timp pentru a se vorbi despre ceea ce am făcut”, a explicat șefa PSD.

Chestionată în legătură cu schimbarea a zeci de miniștri în ultimii trei ani de guvernare, Dăncilă a precizat: ”Fiecare ministru a avut o foaie de parcurs, cu date exacte, cu obiective, pe fiecare minister. În momentul în care am văzut că nu poate ține ritmul pe acele obiective și pe datele obiective, atunci a trebuit să fac o schimbare”.