Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că în perioada următoare vor fi evaluați toți miniștri.

”Vom face o evaluare a fiecărui ministru. Nu pot să-i schimb decât dacă sunt lucruri concrete, nu pot să-i schimb dacă și-au făcut treaba”, a spus, miercuri dimineață, Dăncilă.

Miercuri, în CEx-ul PSD, Ana Birchall a fost votată să preia în mod definitiv portofoliul de la Justiţie, după ce a deţinut această funcţie şi interimar ca urmare a înlăturii lui Tudorel Toader.

De asemenea, în CEx a fost votat şi Titus Corlăţean care va prelua funcţia de vicepremier ce va rămâne vacantă după plecarea lui Viorel Ştefan la Curtea Europeană de Conturi.

Numirea Rodicăi Nassar în funcţia de secretar general în locul lui Codrin Ştefănescu a fost, de asemenea, oficializată.

Pentru funcţia de ministru la Fonduri Europene a fost votată Roxana Mînzatu, iar la ministerul pentru Românii de Pretutindeni se va întoarce Natalia Intotero

