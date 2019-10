Dăncilă:'Dacă e posibil, Guvernul va adopta o hotărâre pentru deblocarea rezidenţiatului' (VIDEO)

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat că, dacă va fi posibil, va avea grijă ca Guvernul să emită o hotărâre care să deblocheze examenul de rezidențiat.

Întrebată de ce nu dă Guvernul o hotărâre pentru deblocarea rezidenţiatului, aşa cum a recomandat senatorul PSD Ecaterina Andronescu, Dăncilă a răspuns: „Voi verifica. Dacă este posibil acest lucru, cu siguranţă voi face”.

Examenul de rezidențiat a fost amânat pentru data de 8 decembrie, din cauza faptului că nu avem minitru al Educației.

