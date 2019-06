Viorica Dăncilă a declarat, în debutul ședinței de guvern, că Executivul nu va adopta nicio Ordonanță de Urgență privind funcționarea justiției. Premierul s-a declarat contrariată de solicitarea președintelui Klaus Iohannis de a ”remedia urgent” problema Secției speciale de anchetare a magistraților.

Șeful statului a ieșit public pe această temă în contextul în care GRECO și Comisia de la Veneția s-au pronunțat, din nou, extrem de dur împotriva acestei Secții și au avertizat asupra efectelor nocive ale funcționării acesteia asupra sistemului judiciar. (Detalii AICI și AICI)

