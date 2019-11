Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, luni seară, după ce cabinetul Orban a primit votul de învestitură în Parlament, că aceasta este ”o zi neagră pentru democrație”.

"Am văzut astăzi în Parlamentul României încununarea tuturor manevrelor și jocurilor politice făcute de președintele Iohannis pentru preluarea puterii și pentru subordonarea Guvernului.

Astăzi s-a desăvârșit această operațiune ilegitimă de confiscare a puterii executive de către președintele României, această dorință oarbă de a-și impune propriul Guvern pe care să-l poată comanda politic.

Astăzi este o zi neagră pentru democrație, ziua în care președintele Iohannis, cel care a călcat Constituția României în picioare și a ignorat complet deciziile Curții Constituționale, a reușit să își impună locotenenții la Palatul Victoria.

Și vorbim inclusiv de oameni propuși la ministere cheie, care au fost respinși în mod rușinos la audierile din comisiile de specialitate, oameni menținuți la aceste portofolii într-un dispreț total față de instituția Parlamentului", a declarat Viorica Dăncilă.

