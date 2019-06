Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, în debutul ședinței de guvern, că Executivul va adopta chiar marți, prin Ordonanță de Urgență, Codul Administrativ.

Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pentru acest proiect de OUG.

Codul a trecut anul trecut prin Parlament, însă a fost respins în totalitate de Curtea Constituțională.

