Viorica Dăncilă a declarat, la debutul ședinței săptămânale de guvern, că această guvernare PSD a fost una dintre cele mai eficiente din ultimii 20 de ani

„Indiferent de minciunile și propaganda partidelor de dreapta, am avut o guvernare cu rezultate bune, una dintre cele mai eficiente guvernări din ultimii 30 de ani. Am generat o creștere economică solidă care a mărit veniturile oamenilor. Avem curajul să ne uităm în ochii oamenilor, pentru că nu am luat nicio măsură contra lor. Ne-am respectat promisiunea de a le mări veniturile. Am crescut salariile și pensiile și am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale, am instituit scutiri de taxe pentru pensionari și am instituit principiul la „muncă egală, pensii egale”. Cer Opoziției și lui Iohannis să-și asume că pensiile și salariile vor fi mărite la timp și conform legislației”, a declarat premierul.

Dăncilă a mai spus că, datorită guvernării PSD, angajații români, și din mediul public, și din mediul privat, o duc mai bine, România a cunoscut cea mai mare creștere a puterii de cumpărare din UE, conform datelor Eurostat, și cea mai mică rată a șomajului din ultimii 28 de ani.

Premierul a mai afirmat că au existat investiții în toate comunitățile, grație programelor PNDL 1 și 2, și că s-au investit sume importante în agricultură.

A mai spus, totodată, că salariile medicilor au fost mărite considerabil și că a început un proces similar și în cazul profesorilor.

Apoi Dăncilă a lansat un atac la adresa partidelor care au reușit să treacă moțiunea de cenzură și să-i dărâme guvernul: „Vă asigur că PSD își va continua lupta și se va opune în fiecare zi acestei coaliții a austerității. Ne vom lupta zi de zi să nu îi lăsăm să ia măsuri împotriva românilor. Este datoria noastră să limităm efectele devastatoare ale haosului în care Klaus Iohannis a aruncat România”.