PSD mimează curățenia, după dezastrul de la alegeri. Dăncilă ține discursuri despre integritate, dar se mai gândește în privința consilierului Vâlcov, condamnat la 8 ani de închisoare în primă instanță

PSD dă semne clare că n-a înțeles nimic din dezastrul de la europarlamentare, alegeri la care a obținut cel mai mic scor din istoria sa. Nici bine n-a ajuns Liviu Dragnea la pușcărie, că Viorica Dăncilă s-a și dezis de el. Ba chiar a lansat un mesaj clar despre cum politicienii cu probleme penale trebuie să facă un pas în spate până-și lămuresc situația din Justiție. Ar putea fi acesta un mesaj către alegătorii români că PSD și-a învățat lecția.

Numai că nu-i așa. În vreme ce PSD-iștii s-au descotorosit de Dragnea cu o viteză amețitoare, Darius Vâlcov, unul dintre oamenii săi de bază plantați în Guvern, nu prea pare să se clintească.

Dăncilă a anunțat clar că este exclus să mai colaboreze cu Anca Alexandrescu, o altă apropiată a lui Dragnea, dar în privința lui Darius Vâlcov se mai gândește.

Vâlcov are o condamnare în primă instanță la 8 ani de închisoare, iar judecarea apelului a început deja. Mai mult, el e urmărit penal de DIICOT pentru infracțiunea de divulgare a secretului care periclitează securitatea națională, după ce a publicat pe Facebook protocolul încheiat între Parchetul General și SRI, din data de 7 decembrie 2016.

Întrebată marți seară, după ședința CEx PSD, despre o eventuală revocare din funcție a consilierului onorific Darius Vâlcov, Viorica Dăncilă a răspuns: ”Nu am discutat încă despre acest subiect, vom avea și acest subiect de discuție”.

Aceeași Dăncilă declara că: ”Tocmai aceasta idee care a fost inoculata in ultima perioada, ca problemele din justitie au fost doar la PSD, a fost complet incorecta. Eu pot sa afirm cu certitudine ca aceste probleme trebuie sa le deconteze persoana care are probleme cu justitia, nu trebuie sa le decontam toti. Am vazut etichete de hoti. Eu nu am furat niciodata. De ce sa fim judecati toti? Cei care au probleme sa si le rezolve”.

Nu la fel de ezitantă a fost în privința Ancăi Alexandrescu.

”Deci, cu Anca Alexandrescu, exclus. După cum știți, este consilier onorific pe probleme de comunicare în cadrul aparatului primului-ministru, mâine (miercuri - n.r.) o voi revoca din funcție”, a declarat premierul.