Premierul Viorica Dăncilă a declarat că luni vor fi făcute publice analizele ministerelor de Externe și de Interne privind votul în diaspora din 26 mai și vor avea loc discuții inclusiv despre miniștri.

"Legat de votul din diaspora, luni voi face publice analizele făcute de MAE și MAI. Trebuie să vedem care sunt soluțiile și vom discuta și despre miniștri, dar acest lucru îl vom face în cadrul coaliției", a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată despre o eventuală schimbare a lui Teodor Meleșcanu de la Ministerul de Externe, Dăncilă a răspuns: ”ALDE va decide dacă își dorește această remaniere”. Ea a precizat că va discuta cu Tăriceanu pe acest subiect.

Întrebată dacă va avea loc o remaniere guvernamentală mai amplă, care să îi vizeze și pe miniștrii Teodor Meleșcanu și Carmen Dan, premierul a susținut că ”ALDE va decide dacă-și dorește această remaniere. Decamdată nu am discutat. Și dacă o să facem această remaniere, discutăm în partid întâi, apoi în coaliție”.

