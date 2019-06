Viorica Dăncilă: Guvernul nu va emite nici o OUG în legătură cu funcționarea sistemului judiciar (VIDEO)

Viorica Dăncilă a susținut, sâmbătă, în discursul susținut la Congresul PSD că Executivul pe care îl conduce nu va emite nicio Ordonanță de Urgență referitoare la funcționarea sistemului judiciar.

De altfel, Dăncilă a sugerat că ar trebui să se renunțe la disputele politice referitoare la justiție.

”Am încredere că nu ne vom mai lăsa atrași în teme false, mă refer la tema justiției.

O discuție despre abuzuri și nereguli în justiție era necesare. Practicile protocoalelor nu își au locul și trebuie combătute. Vreau însă ca lupta cu abuzurile să nu mai fie percepută ca o luptă pentru politicieni. Vreau să ducem o luptă pentru a-i apăra pe cetățenii obișnuiți în fața abuzurilor.

Nu poate exista stat de drept fără respectarea drepturilor omului.

Nu trebuie să mai dăm impresia că vrem să schimbăm legile pentru interese ascunse. Așa am părut. Așa a apărut o ruptură cu oamenii.

Guvernul nu va emite nici o OUG în legătură cu funcționarea sistemului judiciar. Orice modificare trebuie să se facă prin dezbatere intensă.

Susțin relansarea dialogului cu partenerii noștri europeni. Trebuie să consolidăm dialogul cu partenerii transatlantici. Trebuie să avem parteneri, nu adversari în lupta împotriva abuzurilor”, a mai spus Viorica Dăncilă.

