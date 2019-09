Viorica Dăncilă, HUIDUITĂ și APLAUDATĂ la BEC, acolo unde își depune semnăturile pentru a candida la prezidențiale (VIDEO)

Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a ajuns, joi, la Biroul Electoral Central (BEC) pentru a-și depune semnăturile strânse pentru a putea candida la alegerile prezidențiale.

Dăncilă a fost aștepată atât de susținători cât și de contestatari. Printre aplauze și huiduieli, premierul a declarat că le mulțumește celor care o susțin.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.