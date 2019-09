Viorica Dăncilă i-a propus lui Cozmin Gușă să se întoarcă în PSD. Patronul Realitatea TV confirmă: 'Dacă și când o să mă decid, voi anunța'

Cozmin Gușă, patronul Realitatea TV, a primit propunerea de a reveni în PSD din partea Vioricăi Dăncilă, potrivit unor surse citate de G4Media.ro.

Gușă, care a fost secretar general al PSD între 2001 și 2003 în timpul guvernării Năstase, a confirmat, pentru sursa citată, că a fost ofertat de mai multe partide, printre care și PSD, precizând că ”propunerile au fost de la cele mai înalte niveluri”.

”Da, confirm că am primit oferte. Am tot primit în ultimii doi ani. Cele mai multe începând cu primăvara asta, mi se pare și normal că e an electoral. Am primit și de la PSD, și de la Pro România, și de la PNL. Într-adevăr, cele mai multe au fost de la PSD, e și partid mare, e și partidul unde am fost secretar general între 2001 și 2003. Dar, rămâne așa cum am spus public: dacă și când o să mă decid, voi anunța atunci când va veni vremea. Deocamdată sunt implicat în proiecte editoriale, de management, de consultanță. Acesta este și motivul pentru care i-am refuzat pe cei care m-au ofertat. Și sigur că propunerile au fost de la cele mai înalte niveluri, de la lideri naționali până la lideri locali, primari și așa mai departe”, a declarat Cozmin Gușă.

Despre Guşă se spune că a fost dat afară din PSD de Adrian Năstase, din cauza unei apropieri prea mare de Rusia. După o trecere pe la Partidul Democrat, acesta și-a încercat norocul politic, în 2005, prin Partidul Iniţiativa Naţională (PIN), alături de Lavinia Şandru şi Aurelian Pavelescu.

PIN se declara o alternativă la partidele existente, indiferent dacă acestea sunt la putere sau în opoziție. În perioada în care conducea PIN, Guşă efecta des vizite la Moscova. În decembrie 2011, PIN a încheiat un protocol de fuziune prin absorbție cu UNPR.

În acest context, amintim că la 1 aprilie 2019, Cozmin Gușă a anunțat că Realitatea Media a intrat, oficial, în faliment, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București. Gușă anunța atunci și că postul Realitatea TV va emite pe o altă licență, Realitatea PLUS. Ulterior, la finalul lunii aprilie, cererea DNA de redeschidere a urmăririi penale în dosarul Realitatea a fost admisă de judecătorii de la Curtea de Apel București.

Realitatea TV a încheiat anul 2018 cu datorii de 127 de milioane de lei la stat, potrivit datelor ANAF. Realitatea Media SA Bucureşti, deţinătoarea licenţelor audiovizuale pentru Realitatea TV şi Realitatea FM, a intrat în insolvenţă în septembrie 2011, la propria cerere.

În momentul deschiderii procedurii de insolvență, datoriile societăţii erau de puţin peste 36 milioane lei.

Astfel în cei aproape șapte ani și jumătate, de la începutul procedurii și până la sfârșitul lui 2018, datoriile Realitatea au crescut de 3,5 ori sau cu 90.952.255 lei.

În 2018, ANAF a cerut de două ori trecerea Realitatea Media la faliment, solicitările fiind respinse de două ori de către instanță.

De asemenea, pe 19 decembrie 2018, Tribunalul Bucureşti, prin judecător sindic Mariana Moncea a confirmat planul de reorganizare al debitoarei Realitatea Media SA.

Scandalul insolvenței televiziunii Realitatea TV a fost ținut mulți ani sub preș. În 2015, ANAF a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu presupuse ilegalități și nereguli în dosarul de insolvență al Realitatea Media. Reprezentanții Fiscului susțineau atunci că televiziunea "este lăsată să-și continue activitatea, acumuland datorii noi (...)", iar șansele creditorilor de a-și recupera măcar parțial creanțele "sunt deja compromise". Cu toate acestea, Inspecția Judiciară a apreciat la acea vreme că "nu au fost constatate indicii" referitoare la abateri disciplinare sau deontologice în cazul judecătoarei Mariana Moncea, care a judecat cazul.