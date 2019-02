Moment jenant pentru Dăncilă, la congresul socialiştilor europeni. Premierul, lăsat cu ochii-n soare (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a avut parte de un moment stânjenitor la congresul socialiștilor europeni desfășurat la Madrid, acolo unde a fost tratată cu răceală de Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene.

Partidul Socialiştilor Europeni a postat pe Twitter un clip în care se vede cum Timmermans coboară să-i salute pe principalii lideri ai acestei familii europene, se îmbrăţişează şi se sărută cordial cu comisarul european Corina Creţu şi cu Pamela Rendi Wagner, şefa socialiştilor din Austria. Pe Dăncilă, însă, i-a pasat-o altui oficial european.

Viorica Dăncilă l-a aşteptat zâmbind pe Timmermans și, când s-a văzut ignorată, a rămas cu o grimasă pe față.

