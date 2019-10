Viorica Dăncilă îi răspunde lui Victor Ponta: 'PSD va rămâne în opoziție și nu va face niciun fel de alianță cu PRO România' (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat, vineri, înainte de CEX PSD, că social - democrații nu vor face nicio alianță cu PRO România, așa cum își dorește Victor Ponta.

Astfel, Dăncilă infirmă debarcarea sa din PSD, condiția pe care liderul Pro România o pune pentru a forma alianță cu vechii săi colegi.

"Una din deciziile pe care vrem să o luăm este cea referitoare la acest aspect, PSD va rămâne în opoziție și nu va face niciun fel de alianță cu PRO România. Nu simt că PSD e instabil, acest partid a luat foarte multe măsuri de care lumea e mulțumită. În orice județ au fost salariați că salarii mărite, cu pensii mărite", a declarat Viorica Dăncilă.

