Viorica Dăncilă: Îl voi suna pe președintele Iohannis pentru a vedea ce crede despre activitatea Guvernului / Cum explică premierul numărul miniștrilor schimbați și ce spune despre strategia viitoare a PSD

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat vineri seară, la Constanța, că îl va suna pe președintele Iohannis pentru a-l întreba care este opinia lui sale vizavi de activitatea guvernamentală.



„Am să-i dau un telefon președintelui Iohannis, ca să văd care este opinia domniei sale legată de activitatea Guvernului pentru că, prin ceea ce face pare că efectiv vrea să blocheze Guvernul. Mi se pare un lucru inacceptabil, mai ales că în perioada următoare venim cu o serie de măsuri foarte importante pentru populație”.

Viorica Dăncilă îi reproșează lui Klaus Iohannis, în primul rând, că „nu este un președinte al tuturor românilor”. Mai departe, premierul reclamă că șeful statului nu este „apropiat de oameni” și nu aduce consensul între instituții, susținând că, dacă ar fi ea la Cotroceni, și-ar îndeplini cu succes rolul constituțional de mediator.

În cadrul conferinței de presă, premierul a evitat fiecare întrebare adresată de reprezentanții mass-media cu privire la strategia PSD după despărțirea de ALDE. Fie că a fost întrebată despre șefia Senatului, care va fi lăsată vacantă de Călin Popescu-Tăriceanu, fie că a fost întrebată de numirile respinse de Iohannis sau de schimbarea Annei Birchall din fruntea Justiției, răspunsul primului-ministru a fost același: tactica social-democraților va fi stabilită în CExN de sâmbătă.

Întrebată dacă este posibilă o nouă remaniere guvernamentală în toamnă, Viorica Dăncilă a răspuns: „Este posibilă o remaniere oricând. Am spus că, atunci când unul dintre miniștri nu îndeplinește programul de guvernare, nu face performanță, vom lua măsurile necesare. Ați văzut că, în ultima perioadă, am făcut foarte multe remanieri. Eu zic că considerentul trebuie să fie altul - ce performanță are fiecare ministru, ce realizează din programul de guvernare.