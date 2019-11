Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a votat duminică dimineață, în jurul orei 08.00.

Fostul premier a venit însoțită de șefa ei de campanie, Lia Olguța Vasilescu.

Dăncilă s-a îmbracat sobru, purtând un taior de culoare neagră, la care a asortat două paiete. Nu a lipsit celebrul coc, dar e de remarcat faptul că a renunțat la broșe.

Liderul PSD a delarat, la ieșirea de la urne că a votat “cu inima”, “pentru o Românie care să meargă înainte”.

„Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi spre vremuri în care nu aveam drepturi, nu aveam libertăți, pentru că toată puterea era în mâinile unui singur om. Am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă, mai mult respect și devotament pentru poporul român și pentru interesele noastre naționale. Am votat cu inima și din inimă pentru România și pentru români Cine se scoală de dimineață ajunge departe, nu?”, a afirmat Viorica Dăncilă, după ce și-a exprimat dreptul la vot, la liceul Sfântul Sava din Capitală.

