Viorica Dăncilă: ”Îmi este teamă și pentru fiul meu și pentru soțul meu. Mă aștept la orice atac”

Viorica Dăncilă, candidata PSD la alegerile prezidențiale, susține că se teme că fiul său ar putea fi demis din funcția pe care o ocupă la Curtea de Conturi de noua conducere politică a țării și că același lucru s-ar putea întâmpla și în cazul soțului său, angajat la Petrom.

”Îmi este teamă și pentru fiul meu, îmi este teamă și pentru soțul meu. Îmi e teamă de atacuri. Mă aștept la orice atac. M-au catalogat în fel și chip, dar îi anunț că am puterea să mă lupt. Am fost atacată că am înfiat un copil, mă aștept la orice. Nu mă așteptam să se coboare atât de jos. Să se lupte cu mine, sunt mai puternică decât ei toți. Familia mea nu e implicată în politică. Fiul meu este extrem de discret”, a declarat Viorica Dăncilă, joi, la România TV, potrivit Știripesurse.ro.

Victor Dăncilă a fost angajat într-o instituție publică, la scurt timp după ce mama sa a devenit premierul României. Victor Dăncilă a început să lucreze la Curtea de Conturi în 2018, la doar o săptămână după ce Viorica Dăncilă și-a preluat atribuțiile de la Palatul Victoria. La început, el a ocupat funcția de consilier al lui Ilie Sârbu, vicepreședinte al Autorității de audit și socrul liderului Pro România, Victor Ponta.

Înainte de a lucra la Curtea de Conturi, Victor Dăncilă a fost angajat la OMV Petrom SA, ca specialist în probleme de mediu. Menționăm în acest context că tatăl său și soțul premierului este manager regional la OMV.