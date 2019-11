Viorica Dăncilă, înaintea votului de învestitură: Președintele Iohannis și PNL insistă să instaleze o echipă improvizată la Palatul Victoria (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis și PNL insistă să instaleze o echipă improvizată la Palatul Victoria, a afirmat, luni, la începutul ședinței de Guvern, premierul demis Viorica Dăncilă, care a precizat că așteaptă cu încredere votul de învestitură din Parlamentul României.



„Avem, azi, vot în plenul Parlamentului pentru guvernul propus de președintele Iohannis. Am văzut declarațiile dlui Orban, care sfidează nu numai cetățenii acestei țări, ci și principiile de competență și integritate.



Ne aflăm în fața unei premiere în sens negativ pentru că se cere votul pentru o echipă în care nu mai puțin de trei miniștri desemnați au fost repinși în comisii. Chiar dacă regulamentul prevede că avizul e unul consultativ, e o problemă de responsabilitate asumată cu privire la potențialul miniștrilor propuși.



Avizul negativ dat în cazul a trei miniștri pentru portofolii importante ar fi trebuit să-i dea de gândit dlui Orban și să vină cu alte propuneri. Klaus Iohannis și PNL insistă să instaleze la Palatul Victoria această echipă improvizată. Așteptăm votul colegilor parlamentari cu încredere”, a declarat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.