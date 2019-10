Premierul Viorica Dăncilă lansează, luni, un nou atac la adresa lui Klaus Iohannis și a liderilor PNL.

Șefa PSD, al cărei Executiv a picat, joi, la moțiunea de cenzură, îi acuză pe liberali că sunt "înfometați" de putere, dar și că vor să taie pensii și salarii.

"Klaus Iohannis face ceea ce ne-a obișnuit pe toți de cinci ani, trage de timp și încearcă să distragă atenția de la acest lcuru, aruncând în spațiul public jigniri. Însă, ceea ce îngrijorează este foamea de putere a acestui om și lipsa de viziune a celor care îl înconjoară. Sunt capabili de orice pentru a-și masca incompetența.

Îi somez public, pe candidatul Iohannis și pe gălăgioșii lideri PNL, să abandoneze discursul urii și jignirii la adresa cetățenilor și să se concentreze pe creionarea unui program de guvernare.

Dacă nu sunt în stare, să asume public că au dat jos un guvern doar din considerente electorale", a mai spus Viorica Dăncilă.

DE asemenea, Viorica Dăncilă găsește soluții pentru persoanele cu dizabilități pe ultima sută de metri înainte de a pleca de la Palatul Victoria.

„Mă bucur să anunț că, începând cu această săptămână, persoanele cu dizabilități vor primi vouchere pentru a achiziția de echipamente moderne. (...) Este una din modalitățile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, pentru că persoanele cu dizabilități au un potențial care trebuie pus în valoare. Pe lângă aceste vouchere în valoare de până la 23 de mii de lei fiecare, angajatorii care oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități vor primi o subvenție lunară în valoare de 2250 de lei timp de 12 luni pentru fiecare persoană angajată”, a anunțat Dăncilă.

