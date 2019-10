Viorica Dăncilă a avut o primă reacție în cazul înregistrărilor audio apărute în spațiul public, în care poate fi auzită cum îi șantajează voalat pe parlamentarii social-democrați, astfel încât aceștia să nu voteze moțiunea de cenzură. (Detalii AICI) Premierul susține că afirmațiile sale au fost greșit interpretate și că ea, de fapt, nu este de acord cu intervenția politicului în Justiție.

„Interpretarea a fost cum și-a dorit-o fiecare. Am spus de Secția Specială, pentru că în spațiul public au apărut afirmații legate și de Ministerul Justiției. Am spus că nu vom da nicio OUG pe Justiție, nici pentru desființarea Secției, nici pentru alt motiv”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Dărâmarea Guvernului presupune de fapt și numirea procurorilor”, a mai spus Dăncilă.

Întrebată dacă asta înseamnă că, în viziunea ei, procurorii sunt numiți de politicieni, președintele PSD a răspuns: „Eu nu am spus niciodată că magistrații au fost numiți politic, chiar am spus că ei nu trebuie să mai fie numiți politic. De asta am și propus la Ministerul Justiției o persoană din sistemul judiciar. Președintele a respins nominalizarea”.

Șapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sesizează Curtea Constituțională după înregistrările cu Viorica Dăncilă vorbind despre miza Justiției pentru PSD. (Detalii AICI)

