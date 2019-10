Viorica Dăncilă, înregistrată când îi șantajează voalat pe parlamentarii PSD: Premierul le-a explicat că miza moțiunii sunt dosarele penale și distribuirea banului public

Premierul Viorica Dăncilă și vicepremierul Daniel Suciu le-au explicat parlamentarilor PSD că miza moțiunii de cenzură o reprezintă dosarele penale, Secția specială și numirea procurorilor, precum și că vor fi consultați la împărțirea banilor publice, potrivit Newsweek România a intrat în posesia unei înregistrări audio în care șefa Guvernului poate fi auzită cum îi șantajează voalat pe legiuitorii social-democrați.



„Miza nu este neapărat un post de prim-ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, de secția specială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem… și mulți din această sală știu la ce m-am referit. De fapt, asta este miza. Nu vă imaginați că au ca și miză ocupare unor posturi de miniștri pentru care nu au nici un program. Ce să pună în loc? Ce să facă?”, a spus Dăncilă, într-una din secvențele înregistrate.



Întrebată ce se întâmplă cu PNDL, premierul Dăncilă a anunțat că vineri, la ședința de Guvern, vor fi alocați banii necesari pentru program: „Dacă pică Guvernul, atunci trebuie să le explicăm primarilor de ce a picat guvernul. Deci, vineri, am găsit deja resurse să alocăm banii pentru PNDL. Am promis un lucru: până la sfârșitul anului toate facturile pe PNDL vor fi achitate, chiar dacă valoarea este dublă față de anul trecut”.



Vicepremierul Daniel Suciu a intervenit și el în discuție și le-a vorbit colegilor în calitate de ministru al Dezvoltării: „Vreau ca toți care nu au plecat și nu au cedat și nu s-au lăsat păcăliți, vreau să simtă că votul lor contează. Vreau, ca în special, în special, atunci când discutăm, de exemplu, de proiectul de buget pe anul viitor, vreau ca ai mei colegi deputați pentru județele lor să aibă un cuvânt de spus. Și eu sunt garanția că lucrurile se întâmplă (...)”.



„Cred că este important să dăm și noi un semnal. Nu-mi este frică că va trece moțiunea. Am încredere că nu va trece, dar trebuie să dăm și noi un semnal de forță. Un semnal de forță care ne va ajuta pentru lupta în teritoriu. Un semna de forță care ne ajuta să arătăm că PSD nu este dezbinat așa cum vor unii să se vadă. Și că o să continuăm guvernarea cu măsurile pe care, știți foarte bine, că le avem pentru perioada imediat următoare”, a mai afirmat Viorica Dăncilă.