Viorica Dăncilă, întrebată dacă protejarea lui Tăriceanu de DNA a fost o greșeală: 'Cred că da' (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că “a fost o greșeală” a PSD că l-a protejat pe liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, prin respingerea Senatului a cererii DNA pentru începerea urmăririi penale.

"Cred că da. Eu nu am fost parlamentar, deci nu am votat", a răspuns Dăncilă întrebată fiind dacă au greșit social-democrații în acest caz.

