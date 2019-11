Viorica Dăncilă i-a reproșat lui Klaus Iohannis că nu a știut și nu a vrut să comunice nici în timpul mandatului la Cotroceni, nici în timpul campaniei prezidențiale. Și i-a reproșat asta în timp ce citea de pe foaie...

„Am văzut în această seară că domnul Iohannis a prins glas. Am văzut probabil singura conferință de presă din mandatul de președinte - un moment de o aroganță monstruoasă și un disprețul pentru democrație și pentru români, fără egal. Am văzut, dragi români, un președinte de țară care ne spune că singura lui realizare este faptul că a dat jos un guvern legitim, ales prin vot. Aceasta este performanța lui Iohannis. (...) Domnul Iohannis fie se vede undeva în stratosferă, stăpân peste o Românie în care există doar PNL și votanții PNL, deasupra tuturor cetățenilor acestei țări și a votului exprimat de ei, deasupra celorlalți candidați și a viziunii lor, deasupra principiilor democrației și - așa cum deja știm - deasupra Constituției, fie se teme de o confruntare directă cu mine. Este o dilemă. Sperăm să o lămurească domnul președinte curând”, a declarat Dăncilă.

Când reporterii au întrebat-o de ce citește de pe foaie, ea a răspuns: „A trebuit să punctez. Puteți interpreta oricum. Să vă uitați bine la mine, că nu am cască în ureche. Trebuia să răspund punctual la tot ce a spus”.

Ea a făcut astfel aluzie la o acuzație deja răspândită de social-democrați, potrivit cărora lui Iohannis i s-a șoptit într-o cască ce să răspundă, în timpul conferinței. Iohannis a răspuns cu o ironie la această acuzație. (Detalii AICI)

Viorica Dăncilă a mai spus că îl invită pe Klaus Iohannis la o dezbatere organizată duminică de TVR, ca să îşi prezinte amândoi viziunea pentru România următorilor cinci ani: „Mi se pare corect ca acest eveniment să fie organizat de televiziunea publică, pentru a putea fi văzut de absolut toţi românii, inclusiv cei din diaspora şi cei fără acces la televiziunea prin cablu şi să poată fi preluat şi de celelalte televiziuni”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.