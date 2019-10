Dăncilă, replică pentru Iohannis: ”Nu se poate folosi o tragedie ca temă de campanie electorală. Dacă ceream eu demisia șefului DIICOT, era un scandal foarte mare acum” (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a lansat o serie critici la adresa președintelui Klaus Iohannis pe tema solicitării acestuia ca șeful DIICOT, Felix Bănilă, să demisioneze, ca urmare a felului în care a fost gestionat cazul Caracal.

Prezentă, marți, la Ploiești, la festivitatea de deschidere a noului an universitar, la Universitatea Petrol și Gaze, Dăncilă l-a acuzat pe șeful statului că folosește tragedia de la Caracal pentru a-și face campanie electorală.

”Este cel puțin ciudat. Când a fost cazul Caracal, dânsul era în vacanță, eu m-am întors în București și am luat primele măsuri. Nu se poate folosi o tragedie ca temă de campanie electorală. Mie mi se pare un discurs de campanie electorală. Nu vreau să comentez mai mult. (...)

Dacă eu făceam asta, cred că era un scandal foarte mare acum. Eu cred că nu trebuie să intervenim în justiție. Cred că trebuia cerută o analiză, să vedem pașii. Eu mereu când iau o decizie, analizez pașii, altfel riscăm să vorbim de mișcări de campanie", a declarat Viorica Dăncilă.

Referitor la reproșurile șefului statului cu privire la deplasarea premierului în Statele Unite, Viorica Dăncilă a precizat: ”E mai ușor să te uiți în grădina altuia decât în grădina proprie. Eu am văzut că președintele face turnee. Mai nou cu avioane private, în interiorul țării. De fiecare dată când a plecat am semnat un acord de cooperare, am impulsionat relațiile bilaterale”.

