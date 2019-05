Premierul Viorica Dăncilă s-a aflat la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre Guvern, informează G4Media. Întrevederea a durat circa 30 de minute.

Întâlnirea vine la o zi după ce premierul a transmis președintelui lista cu cei patru miniștri nominalizați, iar președintele i-a cerut demiterea miniștrilor de Interne și Externe.

"Probleme grave au fost la secțiile de votarea din străinătate. Am văzut cu toții imagini cu mii de romani care stăteau la cozi interminabile, oameni care au ajuns dimineața și au votat seară, oameni carea au venit la prânz și nu au apucat să voteze până seară. Aceste problemele trebuie rezolvate urgent pentru că vine următorul tur de scrutin. Trebuie să existe și urmări politice, cei care nu au organizat corespunzător sau au organizat intenționat prost trebuie să plăteasca cu funcția. Atenție, vorbesc de urmare politica, că ulterior se găsesc și alte probleme e o chestiune care o vom discuta după prima analiză", a afirmat președintele.

Carmen Dan și Teodor Meleșcanu nici n-au vrut să audă de renunțarea la funcții.

"Nu mă impresionează astfel de cereri urgente chiar dacă acestea sunt dublate de amenințări de cercetări penale. Am discutat cu doamna prim-ministru după ce am ascultat declarația președintelui și mă văd nevoită să-l dezamăgesc: nu îmi voi da demisia nici imediat, nici imediat", a declarat Dan.

"Domnul președinte are dreptul să își exprime orice opinie. Când vorbim de o demitere, trebuie să avem și o bază pentru a cere demiterea cuiva, nu doar pe bază de gânduri, întrebări. Pur și simplu, vinovat este președintele Iohannis, care la două săptămâni după ce am stabilit care sunt secțiile de votare, la propunerea ambasadelor, și am ajuns la un număr de 441, dânsul a anunțat că va face referendum în aceeași zi. În consecință, din 2 minute, cât durează votul, având referendumul băgat peste votul pentru europarlamentare, a ajuns să dureze 6 minute votul şi nu au avut cum să voteze toți. Dacă premierul Dăncilă îmi cere să demisionez, o voi face", a precizat Meleșcanu.